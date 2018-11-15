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«Киевский патриархат» обвинил Москву в поджоге Андреевской церкви

Происшествия

Представитель раскольничьей организации подчеркнул, что Константинополь «никому не угрожает и сам не воспринимает язык угроз»

Киев, 15 ноября 2018, 11:37 — REGNUM  В попытке поджога стилобата (дома-фундамента) Андреевской церкви в Киеве раскольничья организация «Киевский патриархат» обвиняет Москву. Об этом свидетельствует заявление представителя неканонической религиозной организации Евстратия Зори.

На своей странице в Facebook Зоря заявил, что поджогом церкви пророссийские силы на Украине пытаются запугать Константинопольский патриархат. Раскольник подчеркнул, что Константинополь «никому не угрожает и сам не воспринимает язык угроз».

Как сообщало ИА REGNUM, рано утром 15 ноября в Киеве неизвестные попытались поджечь Андреевскую церковь, построенную в XVIII веке знаменитым архитектором Франческо Растрелли, с помощью «коктейлей Молотова». Пожара не произошло, правоохранители разыскивают злоумышленников.

Добавим, ранее церковь по инициативе украинского президента Петра Порошенко была передана в пользование Константинопольскому патриархату.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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