В доме жительницы США обнаружены полсотни мертвых собак

Шэмонг, США, , 11:36 — REGNUM 13 ноября в доме 65-летней жительницы американского городка Шэмонг (штат Нью-Джерси) обнаружены десятки мертвых и больных собак разных пород и возрастов. Об этом сообщила местная полиция на своей странице в Facebook.

44 мертвых собаки, завернутые в полиэтиленовые пакеты, находились в морозильных камерах. На участке обнаружена 161 собака. Все животные содержались в ужасных условиях.

Четыре собаки были отправлены в ветеринарную клинику в критическом состоянии. Как сообщают организации защиты животных, остальные распределены по приютам для собак. У многих из них свалена шерсть, выявлены кожные и другие заболевания.

Хозяйка дома предстанет перед судом за жестокое обращение с животными.