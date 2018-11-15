Четверг, 15 Ноября 2018 года
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В доме жительницы США обнаружены полсотни мертвых собак

Происшествия

На ее участке полиция насчитала еще более полутора сотен больных животных

Шэмонг, США, 15 ноября 2018, 11:36 — REGNUM  13 ноября в доме 65-летней жительницы американского городка Шэмонг (штат Нью-Джерси) обнаружены десятки мертвых и больных собак разных пород и возрастов. Об этом сообщила местная полиция на своей странице в Facebook.

44 мертвых собаки, завернутые в полиэтиленовые пакеты, находились в морозильных камерах. На участке обнаружена 161 собака. Все животные содержались в ужасных условиях.

Четыре собаки были отправлены в ветеринарную клинику в критическом состоянии. Как сообщают организации защиты животных, остальные распределены по приютам для собак. У многих из них свалена шерсть, выявлены кожные и другие заболевания.

Хозяйка дома предстанет перед судом за жестокое обращение с животными.

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Жестокое обращение с животными и борьба с ним
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