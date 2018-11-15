Четверг, 15 Ноября 2018 года
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Спасатели ищут лодку с тремя людьми на Байкале

Происшествия

В настоящее время продолжаются поисковые работы

Улан-Удэ, 15 ноября 2018, 10:58 — REGNUM  В акватории Байкала спасатели ищут попавшую в шторм лодку с двумя мужчинами и одной женщиной. Информация о произошедшем 14 ноября поступила от очевидца. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике Бурятия.

По предварительным данным, деревянную лодку с людьми, находившуюся на озере Байкал вблизи р. Переемная Кабанского района, унесло в акваторию.

«На поисковую операцию незамедлительно были направлены спасатели», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работа спасателей была осложнена из-за темного времени суток, низкой температуры и порывов ветра, которые поспособствовали поднятию волн до 1,5 метров высоты.

В настоящее время продолжаются поисковые работы.

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Происшествия на воде
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