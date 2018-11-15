Ульяновец получил реальный срок за нападение на сотрудника Росгвардии

Ульяновск, , 10:49 — REGNUM В Ульяновской области осуждён 23-летний парень, которого обвиняли в нападении на сотрудника Росгвардии, сообщает региональное следственное управление СКР. Злоумышленник заблокировался в своей машине и сбил стража порядка, сбросив его со своего автомобиля.

Инцидент произошёл 23 июля 2018 года во дворе гостиничного комплекса по Московскому шоссе. По данным следствия, парень был пьян.

«Следствием и судом установлено, что злоумышленник при попытке доставки его в подразделение органов внутренних дел, заблокировавшись в своей автомашине марки «Датсун», задним бампером совершил наезд на сотрудника войск Национальной гвардии. Чтобы скрыться с места происшествия, он развернул автомобиль и продолжил движение вперед. После того как было разбито окно водительской двери, злоумышленник продолжил движение автомобиля и сбросил сотрудника Росгвардии на асфальт», — говорится в сообщении.

Суд признал 23-летнего парня виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Ему назначено 1,5 года колонии-поселения.

Отметим, что в череде происшествий, когда граждане умышленно сбивали сотрудников правоохранительных органов, из регионов Поволжья отличается, пожалуй, Чувашия. В 2010 году чебоксарский бизнесмен сбил судебного пристава на арестованном джипе, получив пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет.

В 2015 году перед судом предстал третьекурсник чувашского вуза, который в ответ на законные требования проверки документов сбил автоинспектора и провез его на капоте 50 метров. Ранее аналогичное преступление произошло вечером 26 января 2012 года в селе Большие Яльчики Яльчикского района. Сотрудник ДПС остановил автомобиль, водитель которого не был пристёгнут ремнём безопасности. Когда сотрудник полиции через открытое боковое стекло попытался вытащить ключи из замка зажигания, злоумышленник увеличил скорость и 50 метров протащил на капоте сотрудника ДПС, который в результате упал на дорогу.

До этого резонансный случай произошёл 5 марта 2011 года: тогда 42-летний чебоксарец устроил гонку преследования с полицейским на капоте. В ходе разбирательств выяснилось, что в тот день злоумышленник пытался получить в банке денежные средства с помощью доверенности, на которой имелся ряд исправлений. При этом в присутствии стражей порядка мужчина вел себя вызывающе, и было предложено проехать для разбирательства в отдел внутренних дел. Выйдя из банка, мужчина направился к припаркованному рядом автомобилю «Ока», заблокировал в машине двери и начал выезжать с парковки. Тогда один из сотрудников ОВД попытался преградить движение, и злоумышленник провёз сотрудника ОВД на капоте машины 100 метров, после чего резко повернул вправо и скинул его с автомобиля. Впоследствии выяснилось, что мужчина состоял на учёте у психиатра и был признан невменяемым.