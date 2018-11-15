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В неблагополучном районе Берлина проходит масштабная полицейская операция

Происшествия

К поискам семерых левых анархистов привлечены 560 полицейских

Берлин, 15 ноября 2018, 10:48 — REGNUM  С 6 часов утра 15 ноября в Берлине началась масштабная полицейская операция против левых экстремистов, пишет газета Berliner Morgenpost.

560 полицейских участвуют в обысках в районах Фридрисхайн-Кройцберг, Нойкельн и на Ригаер-штрассе (Рижской улице). По требованию прокуратуры полиция разыскивает семерых подозреваемых в нападении на ночной магазин в мае 2018 года, при котором был серьезно ранен продавец. Пресс-секретарь полиции сообщил, что некоторые из разыскиваемых уже обнаружены.

Ригаер-штрассе — неблагополучная улица в Берлине, излюбленное место левых анархистов и маргиналов. Здесь часто происходят стычки между полицией и хулиганами. Из-за большого количества пустующих помещений здесь собираются сквоттеры — люди, заселяющиеся в чужие дома.

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Политическая жизнь Германии
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