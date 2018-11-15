Девочка в Петербурге получила тяжелые ожоги в компании подростков

Санкт-Петербург, , 10:29 — REGNUM Едва не закончилась трагедией поздняя встреча подростков в Калининском районе Санкт-Петербурга. В ночь на 15 ноября в больницу с проспекта Науки была доставлена девочка 14 лет с серьезными ожогами головы и конечностей. Медики проинформировали о случившемся полицию.

Как выяснилось, в квартире, где произошло ЧП, девочка находилась вместе с тремя знакомыми подростками

«Ожоги, по предварительным данным, были получены девочкой в результате неосторожного обращения с огнем и легковоспламеняющейся жидкостью», — проинформировали в четверг в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Полицейские нашли и доставили в отдел для разбирательства двоих знакомых пострадавшей: 15-летнего подростка и 16-летнюю девочку. Личность еще одного подростка устанавливается. По факту случившегося проводится проверка.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября 2018 года в Приморском районе Санкт-Петербурга старшеклассники облили 11-летнего подростка горючей смесью и подожгли ему рюкзак. Мальчик успел сбросить ранец, ожогов мальчик не получил, обгорели лишь его вещи.