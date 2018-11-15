В Киеве неизвестные пытались поджечь Андреевскую церковь

Киев, , 10:12 — REGNUM В Киеве около 6:20 мск неизвестные бросили коктейли Молотова в стилобат (дом-фундамент) Андреевской церкви, сообщил 15 ноября ресурс «Киев Оперативный».

Пожара не произошло, неизвестные убежали в сторону Пейзажной аллеи. В данный момент полиция разыскивает злоумышленников.

Представитель раскольничьей организации «Киевский патриархат» Евстратий Зоря поспешил обвинить в произошедшем «прихвостней Москвы». На своей странице в социальной сети Facebook раскольник заявил, что таким образом пророссийские силы на Украине пытаются запугать Константинопольский патриархат.

Напомним, Андреевская церковь, построенная в XVIII веке знаменитым архитектором Растрелли, передана по инициативе президента Украины Петра Порошенко в пользование Константинопольскому патриархату. Соответствующий указ был подписан 7 ноября 2018 года.

Читайте также: Порошенко подписал закон о передаче Андреевской церкви Константинополю

Отметим, здание находится в аварийном состоянии и в нём нельзя проводить обряды.