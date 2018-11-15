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Киевские формирования выпустили за сутки 276 боеприпасов по ДНР — СЦКК

Происшествия

Потерь среди мирного населения удалось избежать

Соледар, ДНР, 15 ноября 2018, 09:57 — REGNUM  За минувшие сутки украинские войска 19 раз нарушили режим прекращения огня, сообщили 15 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Наиболее активные действия ВСУ предприняли на Горловском направлении. Они выпустили 16 мин из 82-мм миномётов, применили вооружение БТР, гранатомёты АГС, РПГ, СПГ и крупнокалиберное стрелковое оружие.

На Донецком направлении наблюдатели зафиксировали использование БТР, зенитной установки, гранатомётов различных типов и крупнокалиберного стрелкового оружия.

На юге ДНР каратели использовали гранатомёты и стрелковое оружие.

«В зоне обстрела оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (Гольмовский, Зайцево, шахта им. Изотова, Широкая Балка), Ясиноватая, Васильевка, Крутая Балка, Минеральное, Спартак, Донецк (пос. шахты Трудовская), Лозовое, Старомихайловка, Ленинское, Коминтерново», — отметили в СЦКК.

Напомним, сутками ранее число выпущенных боеприпасов было почти вчетверо меньше — всего 72 единицы.

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Отметим, помимо выполнения Минских соглашений, в которых прямо сказано о прекращении огня, Украина обязалась с 29 августа 2018 года соблюдать перемирие, связанное с началом учебного года в ДНР. Однако Киев не намерен решать проблему мирным путём. Украинские политики открыто заявляют о подготовке к силовой операции под прикрытием мирных переговоров.

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Война в Донбассе
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