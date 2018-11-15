МЧС: Военно-Грузинскую дорогу закрыли для большегрузов

Владикавказ, , 09:51 — REGNUM В Северной Осетии закрыто движение для большегрузов по Военно-Грузинской дороге. Причина — ухудшение погодных условий на территории Грузии, сообщили ИА REGNUM 15 ноября в пресс-службе МЧС по региону.

По данным ведомства, решение о закрытии принято в связи с рекомендацией пограничной полиции Грузии из-за невозможности обеспечения безопасного проезда большегрузных автотранспортных средств. Оно будет действовать с 08:00 15 ноября до особого распоряжения.

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При этом в МЧС уточнили, что для остальных видов транспорта дорога открыта. Однако погодные условия таковы, что дорогу могут закрыть полностью в любой момент. По данным гидромета, в республике на 15 ноября прогнозируются осадки в виде дождя и снега, местами сильные, ветер до 10 м/с. Ночью и утром местами налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица, местами туман.

Такая же погода прогнозируется до 21 ноября.

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Напомним, автомобильное движение через перевалы из России в Грузию бывает ограничено из-за непогоды довольно часто. Так, в марте 2018 года закрывались Транскавказская автомагистраль и Военно-Грузинская дорога из-за камнепада. В январе 2018 года из-за снегопада, гололеда и ветра с перебоями работал пункт пропуска «Верхний Ларс».

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