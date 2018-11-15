В Оренбуржье двое детей провалились под лёд и погибли

село Маёвка, Оренбургская область, , 09:47 — REGNUM В Первомайском районе Оренбургской области на реке Чаган утонули двое восьмилетних детей. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Анжелика Линькова.

Трагедия произошла днём 14 ноября возле посёлка Маёвка. Школьники зашли на лёд реки и провалились. Очевидцем стал семилетний мальчик, который и сообщил взрослым о ЧП.

В СУ СКР по Оренбургской области подчеркнули, что дети пошли на водоём без сопровождения взрослых. Действующим законодательством РФ установлена уголовная ответственность родителей за оставление детей без присмотра.