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В Оренбуржье двое детей провалились под лёд и погибли

Происшествия

В Первомайском районе почти сутки ищут тела двух восьмилетних детей

В Оренбуржье двое детей провалились под лёд и погибли
Иллюстрация: Fotostation.ru
Лед

село Маёвка, Оренбургская область, 15 ноября 2018, 09:47 — REGNUM  В Первомайском районе Оренбургской области на реке Чаган утонули двое восьмилетних детей. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Анжелика Линькова.

Трагедия произошла днём 14 ноября возле посёлка Маёвка. Школьники зашли на лёд реки и провалились. Очевидцем стал семилетний мальчик, который и сообщил взрослым о ЧП.

В СУ СКР по Оренбургской области подчеркнули, что дети пошли на водоём без сопровождения взрослых. Действующим законодательством РФ установлена уголовная ответственность родителей за оставление детей без присмотра.

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Происшествия на воде
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