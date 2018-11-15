В смерти дошкольника в нижегородской больнице обвинили врачей

Нижний Новгород, , 09:43 — REGNUM В Нижнем Новгороде в больнице умер пятилетний мальчик. Точные причины гибели ребёнка пока не установлены, назначена судебно-медицинская экспертиза. Однако, предварительно, судебный медик не исключил, что ребёнок мог скончаться от менингококковой инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР 15 ноября.

Читайте также: В Нижегородской области ребенок умер из-за некомпетентности врачей

Следствие по факту произошедшего уже началось. Оно проводится в рамках уголовного дела, возбуждённого по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Установлено, что в ночь на 10 ноября 2018 года у пятилетнего мальчика поднялась высокая температура. На следующее утро мать вызвала дежурного педиатра из поликлиники. После осмотра маленького пациента медик назначила противопростудные препараты. Еще день спустя мальчика осмотрел участковый детский врач, который поставил диагноз ОРВИ.

Ранее по теме: Скандал в нижегородской больнице: диагноз «запоздал», пациент умер

«13 ноября 2018 года состояние мальчика резко ухудшилось. Каретой скорой помощи он был доставлен в детскую городскую больницу, где в тот же день скончался», — добавили в следственном ведомстве.

Следователям предстоит выяснить, правильно ли мальчику оказывалась медицинская помощь, верно ли поставлен диагноз и назначено лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, буквально неделю назад в Нижнем Новгороде было возбуждено уголовное дело по факту смерти пациентки в больнице, диагноз которой был поставлен лишь на четвёртые сутки. К тому времени у госпитализированной горожанки уже началась интоксикация организма, ставшая причиной смерти.