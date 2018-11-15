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В Красноярске при столкновении автобусов пострадали пассажиры

Происшествия

У одного из автобусов разбито лобовое стекло, второй получил вмятину сзади

Красноярск, 15 ноября 2018, 09:36 — REGNUM  Два маршрутных автобуса столкнулись в центре Красноярска. Троим пассажирам потребовалась помощь врачей, говорится в публикации 15 ноября в паблике «ЧП Красноярск» в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла на улице Белинского в 9:40 по местному времени (5:40 мск). Автобус маршрута 9 двигался к центру города, водитель автобуса 77 нагнал его и допустил столкновение.

У одного из автобусов разбито лобовое стекло, второй получил вмятину сзади. На месте ДТП работают сотрудники полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП с участием пассажирского тарнспорта случилось в Красноярском крае 19 октября. На трассе Норильск — Алыкель легковой автомобиль врезался в автобус. Женщина — водитель автомобиля погибла, в автобусе пострадали восемь пассажиров.

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Аварии пассажирского автотранспорта
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