В Зауралье судят женщину, убившую ложкой трёхлетнего ребёнка

Курган, , 09:01 — REGNUM В Шадринске Курганской области завершено расследование убийства малолетнего ребёнка. В преступлении обвиняется 28-летняя жительница города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления СКР.

По версии следствия, с сентября 2017 года трёхлетний мальчик со своей матерью по семейным обстоятельствам временно проживали в квартире обвиняемой. Хозяйка квартиры периодически присматривала за ребёнком, пока мать находилась на работе. Обвиняемая, наказывая ребенка, била его ремнём. В конце ноября 2017 года хозяйка квартиры нанесла мальчику несколько ударов металлической столовой ложкой по голове. Через пару дней ребёнок в результате полученных повреждений скончался.

Обвиняемую на период следствия заключили под стражу. Ей вменяется совершение преступлений по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»), п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, то есть умышленное причинение смерти малолетнему, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью»).

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.