Вредное вещество превысило ПДК в 14,9 раза: чем дышали жители Казани

Казань, , 08:54 — REGNUM Вечером 14 ноября 2018 года в Казани эксперты фиксировали существенное превышение предельно допустимой концентрации по сероводороду. За 20 минут содержание этого вредного вещества в воздухе столицы Татарии существенно выросло, составив к 17:40 (мск) 0.1195 мг/дм3, что в 14,9 раза выше предельно допустимой концентрации. ФГБУ «Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» обнародовало данные с автоматических станций контроля атмосферного воздуха за прошедшие сутки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«По данным наблюдений автоматической станции контроля качества атмосферного воздуха (АСК-А) №3, расположенной на улице Правобулачная, 51 в г. Казань, 14.11.2018 года в 17:20 зафиксировано превышение ПДКм.р. по сероводороду в 12,4 раза, в 17:40 — в 14,9 раза», — отмечается в сообщении с уточнением, что в 18:00 концентрация уже составила 0.0053 мг/дм3, что равно 0,7 ПДК.

Отметим, по данным ведомства, днём и вечером 13 ноября, а также в утренние часы 14 ноября в Казани также отмечалось превышение предельно-допустимых концентраций диоксида азота на одной из автоматических станций, которая расположена на пересечении улиц Джаута Файзи и Халида Бигичева.

Напомним, в Казани потратят почти 25 млн рублей на борьбу с дурнопахнущими веществами. Для этого планируется масштабная реконструкция биологических очистных сооружений канализации.

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