Киевские силовики обстреляли два посёлка в ЛНР

Луганск, , 08:51 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ трижды нарушили перемирие в ЛНР, заявили в оборонном ведомстве республики, сказано 15 ноября на официальном сайте Народной милиции ЛНР.

Боевики применили 82-мм миномёты, вооружение БМП, гранатомёты АГС и крупнокалиберное стрелковое оружие.

Обстрелам подверглись населённые пункты Марьевка и Первомайск.

На данный момент жертв и разрушений нет, отметили в Народной милиции ЛНР.

Напомним, днём ранее ВСУ нарушили перемирие лишь один раз, обстреляв из гранатомётов посёлок Желобок.

9 ноября от рук украинских агрессоров погиб мирный житель посёлка Марьевка.

Читайте также: ЛНР: в ходе обстрела ВСУ погиб мирный житель

По факту гибели мужчины Следственный комитет России возбудил уголовное дело против украинских военных. Их обвиняют в применении запрещённых методов войны.

Читайте подробнее: СК России завел три дела по фактам обстрелов в Донбассе

Читайте развитие сюжета: Житель ЛНР ранен при обстреле со стороны Украины