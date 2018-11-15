Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, , 08:47 — REGNUM Подземный толчок магнитудой 5,7 зафиксирован на Камчатке. Об этом 15 ноября сообщает региональное управление МЧС.

Сейсмостанция «Петропавловск» зарегистрировала толчок в акватории Камчатского залива в 09:21 по местному времени (00:21 мск), его эпицентр находился в 78 км к югу от Усть-Камчатского района, на расстоянии 16 км от берега. Очаг залегал на глубине 77 км.

Землетрясение ощутили жители Усть-Камчатского муниципального района, сила толчка оценивается в шесть баллов. Пострадавших и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября подземные толчки зафиксировали в Сахалинской области, неподалеку от Курильских островов. Сразу два землетрясения магнитудой 5,4 и 4,1 соответственно произошли с разницей в 10 минут.

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