В Торонто автобус врезался в мачту освещения — более 20 пострадавших

Торонто, Канада, 15 ноября 2018, 08:27 — REGNUM В канадском городе Торонто в результате аварии с участием пассажирского автобуса были госпитализированы 25 человек, передает телеканал Global News.
По сведениям правоохранителей, транспортное средство, потерявшее управление, врезалось в мачту городского освещения. В результате аварии из 45 пассажиров, находившихся в салоне автобуса, 25 обратились за медицинской помощью. В настоящее время их жизням ничто не угрожает, говорится в сообщении телеканала.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня после аварии с участием пассажирского автобуса в Канаде были госпитализированы двадцать четыре человека, пятеро попали в больницу в особо тяжелом состоянии.
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