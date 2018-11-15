Аварийные Boeing-777 вернулись из Иркутска в Париж

Иркутск, , 08:34 — REGNUM Два аварийных самолета авиакомпании Air France покинули Иркутск после проверок специалистов. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани Иркутска.

Первый самолет отправился в Париж 14 ноября в 22:00 по местному времени (17:00 мск), второй вылетел 15 ноября в 07:00 (02:00 мск). В обоих случаях имелись разрешения на вылет, уточнили в аэропорту.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября Boeing-777 рейса Париж-Шанхай сел в Иркутске из-за нештатной ситуации. Пассажирам и экипажу предоставили места в гостиницах аэропорта. Прибывший за пассажирами запасной борт 13 ноября не смог взлететь из-за неисправности. Лишь 14 ноября пассажиров вывез из Иркутска третий самолет Air France.

Авиационно руководство Франции приступило к расследованию инцидента.

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