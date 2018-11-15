На востоке Китая десятки людей получили ранения после обвала пола госпиталя

Пекин, , 06:32 — REGNUM В общей сложности 21 человек пострадали, включая 20 студентов после обрушения пола в одном из госпиталей города Нанкина, столицы китайской провинции Цзянсу, сообщает 14 ноября агентство Синьхуа.

Инцидент произошел примерно в 11:00 по местному времени 14 ноября в частном госпитале, разместившемся в ветхом здании в городском районе Лишуй. Более 200 студентов одного из местных профтехучилищ проходили медицинскую проверку. Ни один из пострадавших не находится в тяжелом положении. Местные власти временно запретили деятельность госпиталя, начато расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года шестеро рабочих оказались под завалами строящегося здания в городке Гаобу провинции Гуандун на юге Китая.

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