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В Запорожье мужчина бросил в толпу взрывное устройство

Происшествия

Пострадали три человека

Запорожье, Украина, 15 ноября 2018, 05:56 — REGNUM  Неизвестный мужчина бросил взрывное устройство в толпу людей в украинском Запорожье, в результате взрыва пострадали три человека, сообщает пресс-служба нацполиции города.

Сообщается, что взрыв произошел вечером на улице Военстрой. По данным ряда украинских СМИ, неизвестный бросил в толпу людей гранату. В результате происшествия были госпитализированы три человека. В настоящее время запорожская полиция разыскивает преступника.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября в Харькове был задержан житель города, носивший в рюкзаке гранатомет и боеприпасы к нему. Против задержанного возбуждено уголовное дело за нелегальное хранение оружия. Отметим, что с начала гражданской войны в Донбассе на Украине резко увеличилось количество нелегального оружия и боеприпасов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Харькове гражданин хотел перевезти в рюкзаке гранатомет и боеприпасы

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