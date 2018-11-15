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МВД начало проверку инцидента с избиением ребенка в Хабаровском крае

Происшествия

Об инциденте полицейские узнали в ходе мониторинга СМИ и социальных сетей

Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 15 ноября 2018, 05:34 — REGNUM  Правоохранительные органы Хабаровского края инициировали проверку после появления в интернете видео, на котором учительница в школе избивает ребенка, сообщает пресс-служба краевого УМВД.

Сообщается, что об инциденте полицейские узнали в ходе мониторинга СМИ и социальных сетей, где и обнаружили этот видеоматериал. По факту отображенного в ролике избиения ребенка в одной из школ Комсомольска-на-Амуре управление МВД Хабаровского края назначило проведение проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября в социальных сетях появился видеоролик, где показывается как в образцовой школе №37 Комсомольска-на-Амуре учитель с 24-летним стажем избила ребенка.

Сообщается, что видеоролик был выложен в соцсети одним из одноклассников пострадавшего ученика. Помимо МВД проверку инициировало и управление образования города.

Читайте ранее в этом сюжете: В образцовой школе Комсомольска-на-Амуре педагог избила ребёнка

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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