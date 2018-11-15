Четверг, 15 Ноября 2018 года
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В Канаде 25 человек пострадали в ДТП с участием автобуса

Происшествия

По словам врачей, их жизням ничего не угрожает

Торонто, Канада, 15 ноября 2018, 05:27 — REGNUM  Рейсовый автобус попал в аварию в канадском Торонто, пострадали более 20 человек, сообщает телеканал CTV.

По данным телеканала, пассажирский автобус врезался в мачту городского освещения. Во время ДТП в автобусе находились 45 человек, 25 из них получили различные травмы. По словам врачей, их жизням ничего не угрожает. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября на северо-востоке Греции недалеко от города Дидимотихон в аварию попал фургон, переполненный нелегальными мигрантами. В результате ДТП было госпитализировано 18 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Фургон с мигрантами перевернулся на северо-востоке Греции

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Дорожно-транспортные происшествия
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