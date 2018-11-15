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Омичку, подарившую ребёнка учительнице, лишили родительских прав

Происшествия

Также с женщины взыскали алименты на содержание дочери

Омск, 15 ноября 2018, 05:00 — REGNUM  Жительницу Омска, которая подарила своего новорождённого ребёнка учительнице из Санкт-Петербурга, лишили родительских прав по иску транспортного прокурора. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 15 ноября, в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Соответствующий иск Омского транспортного прокурора удовлетворилПервомайский районный суд Омска.

Кроме того, с женщины взыскали алименты на содержание несовершеннолетнего ребёнка, находящегося на попечении органов опеки и попечительства. В законную силу решение суда не вступило.

Как уже сообщало ИА REGNUM, инцидент, о котором идёт речь, произошел в сентябре 2018 года. Омичка не могла содержать свою новорождённую дочь и решила подарить её учительнице младших классов из Санкт-Петербурга, с которой познакомилась по интернету.

Учительница приехала в Омск и с помощью поддельных документов вывезла девочку в Санкт-Петербург. Но знакомая матери младенца сообщила об этом в правоохранительные органы.

Читайте ранее в этом сюжете: Омичку, подарившую свою дочь учительнице из Петербурга, оштрафовали

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