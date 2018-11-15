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Жительница Петербурга убила супруга за попытку лечь на кровать в обуви

Происшествия

Это предшествовало употребление алкоголя

Санкт-Петербург, 15 ноября 2018, 03:42 — REGNUM  Калининский районный суд Петербурга приговорил жительницу города к шести годам колонии за убийство своего супруга, сообщают «Невские новости».

Сообщается, что в декабре 2017 года женщина со своим супругом употребляли алкоголь. Ее выпивший муж решил прилечь на кровать в одежде и обуви, что привело к конфликту.

В ходе конфликта женщина ударила мужа несколько раз ножом, от полученных ранений он скончался. На суде подозреваемая отрицала свою вину, однако суд счет убедительными доказательства следствия и приговорил женщину к шести годам колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в суд города Энгельса Саратовской области приговорил 27-летнию женщину к девяти годам колонии общего режима. Ранее осужденная будучи в состоянии алкогольного опьянения убила ножом свою подругу за отказ покормить котенка.

Читайте ранее в этом сюжете: Жительница Энгельса убила подругу, которая отказалась покормить котенка

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Бытовые убийства
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