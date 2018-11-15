Четверг, 15 Ноября 2018 года
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На КАД Петербурга иномарка снесла ограждения

Происшествия

Пострадали два человека

Санкт-Петербург, 15 ноября 2018, 03:30 — REGNUM  На внешнем кольце Кольцевой автодороги (КАД) Санкт-Петербурга произошла авария с участием иномарки, сообщают «Невские новости».

Сообщается, что водитель автомобиля Renault, предположительно, не справился с управлением и врезался в пластиковые заграждения, выставленные на время ремонта дороги на этом участке КАД.

Пластиковые заграждения разбросало по дороге, иномарка получила сильные повреждения. Двое пассажиров, находившихся в салоне автомобиля, были госпитализированы с травмами средней степени тяжести. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в Ленинградской области автомобиль марки Audi столкнулся с пригородным электропоездом. Пострадавших не было, однако из-за аварии движение электропоездов было приостановлено на полчаса.

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Дорожно-транспортные происшествия
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