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Петербургский «Горэлектротранс» опроверг информацию об обысках

Происшествия

А пресс-служба ФСБ — подтвердила

Санкт-Петербург, 15 ноября 2018, 03:04 — REGNUM  Сообщения СМИ о проходящих в петербургском «Горэлектротрансе» не подтверждают представители организации, сообщают «Невские новости».

Ранее ряд СМИ сообщил о проходящих в ГУП «Горэлектротранс» обысках, которые проводили сотрудники ФСБ. Отмечалось, что оперативники изымали документацию компании.

Однако, согласно данным «Невских новостей», ссылающихся на представителей «Горэлектротранса», эта информация не подтверждается.

При этом, по данным ТАСС, пресс-служба регионального управления ФСБ РФ подтвердила информацию об обысках. Однако цель и подробности обысков в ведомстве не назвали.

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