На Камчатке пожилая пара пыталась покончить с собой: «невозможно так жить»

Петропавловск-Камчатский, , 02:40 — REGNUM На Камчатке пожилая супружеская пара пыталась уйти из жизни в один день, не выдержав тягот существования. В больницу супругов 81 и 78 лет доставили с медикаментозным отравлением, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В социальных службах полуострова, по данным источников ИА Кам 24, сообщают, что прожившие всю жизнь вместе пожилые супруги пытались покончить с собой, чтобы уйти из жизни в один день.

Источник в службе скорой помощи Петропавловска-Камчатского сообщил, что старикам дважды предлагали госпитализацию, но они отказывались. Госпитализировать пенсионеров удалось лишь с третьей попытки. В больнице врачи установили медикаментозное отравление.

По данным депутата Законодательной думы Камчатского края Михаила Пучковского, много лет возглавлявшего службу социальной защиты Петропавловска, скорую помощь пенсионерам вызвала социальный работник, которая и настояла на госпитализации. Бывшие коллеги депутата рассказали, что пожилая пара приняла решение уйти в один день, так как переносить тяготы современной жизни для них оказалось невыносимо.

Сейчас жизни пожилых людей ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, население Камчатского края погружается в долговую трясину и нищету. На фоне падения доходов камчатцы все чаще берут в долг у банков. По данным на 1 сентября 2018 года на 315 с небольшим тысяч жителей полуострова приходится 33 млрд 7 млн рублей долговой кредитной нагрузки. При этом 1 млрд 759 млн рублей — так называемые «плохие» долги: просроченная задолженность.

Помимо долгов по кредитам на полуострове растут и долги по заработной плате: по состоянию на 1 ноября 2018 года работодатели региона не заплатили своим работникам более 40 млн рублей. При этом официальных долгов значительно меньше, чем скрытых, таких, о которых руководители не сообщают в органы статистики с ними приходится работать уже правоохранительным органам: официально учтенных долгов на 1 ноября 14 млн 379 тыс. рублей, скрытых — свыше 30 млн рублей.

На Камчатке самая дорогая в стране «коммуналка»: за двухкомнатную квартиру в которой проживает 4 человека, камчатцам приходится платить 18 тыс. рублей, не считая платы за электроэнергию.

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