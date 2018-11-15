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В Минеральных Водах продавщица выгнала налетчика шваброй

Происшествия

Женщина не испугалась вооруженного бандита в маске

В Минеральных Водах продавщица выгнала налетчика шваброй
Иллюстрация: Pagesjaunes.fr

Минеральные воды, Ставропольский край, 15 ноября 2018, 01:37 — REGNUM  Вооруженный налет на продуктовый магазин в городе Минеральные Воды (Ставропольский край) оказался сорван, поскольку продавщица не испугалась грабителя и выгнала его, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Уточняется, что нападение произошло ночью: в помещение магазина зашел человек в маске и направил на продавщицу «предмет, похожий на пистолет». Он хотел, чтобы ему отдали деньги из кассы, но тщетно: продавщица взяла швабру и начала бить налетчика, который в результате ретировался за дверь.

После этого женщина закрыла магазин и вызвала полицию. Изучив запись с камеры видеонаблюдения, полиция задержала двоих подозреваемых, которые оказались рецидивистами и дали признательные показания.

У одного из подозреваемых при обыске, проведенном в рамках уголовного дела о групповом разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ), нашли пневматический пистолет и маски. Участникам разбойного нападения грозит десять лет лишения свободы.

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