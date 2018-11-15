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Пожар в бюро ритуальных услуг в Люберцах потушен

Происшествия

В ликвидации пожара участвовали 37 человек

Люберцы, Московская область, 15 ноября 2018, 00:26 — REGNUM  Пожар в здании ритуальной службы в подмосковном округе Люберцы потушен в 23:48 мск, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Уточняется, что в результате ЧП никто не пострадал. В ликвидации горения участвовали 37 человек, 23 из которых — от МЧС РФ. Задействовано 11 единицы техники (шесть — от МЧС).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в Люберцах вспыхнул в 18:38 мск. Через полтора часа он был локализован на площади 500 кв. м, а еще через полчаса пожарные ликвидировали открытое горение.

Читайте ранее в этом сюжете: В Люберцах в здании ритуальной службы ликвидировано открытое горение

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Противопожарная безопасность
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