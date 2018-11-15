В Люберцах в здании ритуальной службы ликвидировано открытое горение

Люберцы, Московская область, 15 ноября 2018, 00:16 — REGNUM Открытое горение ликвидировано в здании бюро ритуальных услуг в округе Люберцы (Московская область), сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.
Пожар в бюро ритуальных услуг в доме 34 на улице Инициативной вспыхнул 14 ноября в 18:38 мск. В 20:08 мск он был локализован на площади 550 квадратных метров.
«20:39 ликвидация открытого горения. По предварительным данным, пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе.
К ликвидации пожара привлечены 37 человек, задействовано 11 единицы техники.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 ноября на Старо-Марковском кладбище в Москве произошел пожар: загорелось несколько бытовок. В течение часа возгорание было ликвидировано.
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