Жертвами поджога школьного общежития в Уганде стали 10 детей

Кампала, , 21:54 — REGNUM Десять учеников погибли и около 40 получили травмы в результате пожара в школьном общежитии в Уганде, 14 ноября передает агентство Associated Press.

Пожар произошел в общежитии для школьников в пригороде Кампалы в понедельник 12 ноября. Девять учащихся погибли на месте, десятая жертва пожара скончалась от ожогов в больнице 14 ноября.

По сообщению представителя полиции Эмилиана Кайма, наиболее вероятной причиной пожара является поджог. Подозреваемые в атаке пока не определены.

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