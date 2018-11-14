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Жертвами поджога школьного общежития в Уганде стали 10 детей

Происшествия

Подозреваемые пока не определены

Кампала, 14 ноября 2018, 21:54 — REGNUM  Десять учеников погибли и около 40 получили травмы в результате пожара в школьном общежитии в Уганде, 14 ноября передает агентство Associated Press.

Пожар произошел в общежитии для школьников в пригороде Кампалы в понедельник 12 ноября. Девять учащихся погибли на месте, десятая жертва пожара скончалась от ожогов в больнице 14 ноября.

По сообщению представителя полиции Эмилиана Кайма, наиболее вероятной причиной пожара является поджог. Подозреваемые в атаке пока не определены.

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Пожары в детских и учебных учреждениях
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