В ЮАР зафиксировали вспышку холеры

Кейптаун, , 20:05 — REGNUM Представитель департамента здравоохранения провинции ЮАР Лимпопо Нейл Шиквамбана подтвердил, что они зафиксировали случай заражения холерой работника на ферме в провинции, который недавно вернулся из Зимбабве. В сентябре этого года правительство Зимбабве объявило чрезвычайное положение после вспышки холеры в стране, сообщает новостной портал Maroela Media.

Согласно словам представителя, работник две недели назад посетил Зимбабве, а после его возвращения у него диагностировали симптомы холеры. Он отправился в местную клинику для получения медицинской помощи, а далее был переведен в больницу Хелена Франца в Полокване.

Шиквамбана сообщает, что образец крови пациента был отправлен на лабораторные исследования, которые вскоре подтвердили ранее установленный диагноз. Далее этот образец был отправлен в Национальный институт инфекционных заболеваний для проведения дальнейших испытаний. Департамент поручил группе экспертов провести дополнительное исследование места работы пациента на ферме в провинции. В данный момент пациент находится в стабильном состоянии и получает необходимую медицинскую помощь.