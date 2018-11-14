К юго-востоку от Бангладеш бушует циклон «Газа»

Дакка, , 22:33 — REGNUM В юго-восточной и восточной части Бенгальского залива неистовствует циклон «Газа». По информации бангладешского новостного издания «Дойник иттефак», циклон может усилиться и переместиться на юг и юго-запад залива.

В специальном докладе метеорологической службы Бангладеш сообщается, что 13 ноября в районе 6 часов вечера циклон начал постепенное смещение в сторону юго-запада. Специалисты-метеорологи говорят, что диаметр центральной части циклона составляет 54 километра, а его скорость в этой части уже превышает 60 километров в час и при определенных условиях может достигнуть 88 километров в час.

В связи с циклоном в портах бангладешских городов Читтагонг, Кокс-Базар, Монгла и Пайра объявлен 2 уровень опасности. Рыбацким лодкам и другим суднам, отдаляющимся в ходе ловли рыбы или иной деятельности от берега Бангладеш вглубь залива, предписано вернуться в прибрежную зону и находиться в ней до окончания режима чрезвычайного положения в связи с циклоном в Бенгальском заливе.