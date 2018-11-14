Тюменец врезался в толпу: среди пострадавших двухмесячный ребёнок

Тюмень, , 18:54 — REGNUM В Тюмени легковой автомобиль въехал в группу стоящих у светофора пешеходов. Среди пострадавших — двухмесячный ребёнок, который доставлен в больницу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД России по Тюменской области.

Произошло это 14 ноября 2018 днём на перекрестке улиц Авторемонтной и Механизаторов. Автомобиль «ВАЗ-2101» под управление 22-летнего водителя въехал в дорожный знак, а затем в детскую коляску и группу людей, стоящих на перекрёстке в ожидании разрешающего сигнала светофора. После этого автомобиль, проехав несколько метров, наскочил на бордюрное ограждение и въехал в дерево. По предварительным данным, в аварии пострадали трое детей.

Двухмесячная и 16-летняя пострадавшие доставлены в больницу, 12-летнему мальчику медицинская помощь оказана на месте происшествия.

По предварительным данным, водитель был трезв, но без прав управления автомобилем. Обстоятельства происшествия выясняются.

Аналогичное ДТП было совершено в Екатеринбурге на улице Фурманова утром 14 ноября 2018 года. Автомобиль «Хонда» на большой скорости выехал на пешеходный тротуар и сбил несколько человек, в том числе мать с двухлетним ребёнком в коляске. В результате пешеходы получили травмы различной степени тяжести.

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