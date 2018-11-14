Палестинский араб погиб в ходе обстрела Израиля со стороны Газы

Иерусалим, , 21:48 — REGNUM В результате ракетного обстрела израильского города Ашкелон движением ХАМАС в ночь с 12 на 13 ноября погиб палестинский араб Махмуд Абу-Асбах из деревни Хальхуль. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, на территории Израиля мужчина проживал нелегально — его разрешение на пребывание в стране было просрочено.

Известно, что последние несколько месяцев житель Палестинской Автономии проживал со своей женой в съемной квартире на юге Израиля, в городе Ашкелон. Когда произошел обстрел со стороны сектора Газа, супруги уже спали и не услышали сигнала тревоги. Ракета попала в дом, где проживал Абу-Асбах, в результате чего мужчина скончался. Сообщается, что супруга погибшего жива, но находится в тяжелом состоянии.

Напомним, что эскалация конфликта на границе Израиля с сектором Газа произошла 12 ноября. За ночь с 12 на 13 ноября военные силы движения ХАМАС запустили более 400 ракет по территории Израиля. В ответ Израиль нанес удар по позициям боевиков в Газе.