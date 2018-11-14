Двух сотрудников ГИБДД в Чувашии обвиняют во взяточничестве

Чебоксары, , 17:38 — REGNUM В Алатырском районе Чувашии двух сотрудников ГИБДД обвиняют в получении взятки. В настоящее время они находятся под домашним арестом, им предъявлено обвинение, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Фигурантами уголовного дела стали два инспектора дорожно-патрульной службы ОГИБДД МО МВД РФ «Алатырский». Следствие полагает, что в ночь с 11 на 12 августа 2018 года в Алатыре злоумышленники остановили легковой автомобиль под управлением пьяного водителя, не имеющего права управления транспортными средствами. Согласно материалам дела, водителю предложили передать 18−19 августа 20 тыс. рублей в обмен на несоставление протокола об административном правонарушении.

«Не получив к указанному сроку денег, 21 августа сотрудники полиции на служебном автомобиле приехали домой к водителю, где стали требовать передачи ранее оговоренной суммы, угрожая изъятием машины и помещения её на штрафстоянку», — говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, 1 сентября сотрудники полиции направили своего знакомого к дому водителя, который забрал у него 20 тыс. рублей и передал их одному из злоумышленников, после чего обвиняемые были задержаны на месте преступления.

Обвиняемые находятся под домашним арестом. Им инкриминируют совершение преступления, предусмотренного п. «а, б» ч.5 ст.290 УК РФ («Получение взятки за совершение бездействия в пользу взяткодателя, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с вымогательством взятки).

В следственном управлении СКР по Чувашии, которое расследовало уголовное дело, отмечают, что в МВД по республике внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления. Также в ведомстве сообщили о том, что по ходатайству следователя наложен арест на денежные средства, находящиеся на банковских счетах злоумышленников, а также на принадлежащее одному из них гражданское оружие.

Напомним, в ноябре 2018 года в Чувашии был вынесен приговор сотруднику МВД по республике, который сбил на переходе женщину. Стражу порядка назначен один год лишения свободы. Он будет уволен из ОВД после вступления в силу решения суда.

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