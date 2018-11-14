12 учеников тульской школы госпитализированы с пневмонией

Узловая, Тульская область, , 17:03 — REGNUM 12 учеников средней общеобразовательной школы №22 города Узловая Тульской области госпитализированы с пневмонией. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 ноября в пресс-службе территориального управления Роспотребнадзора.

Случаи заболевания фиксировались с 26 октября по 14 ноября. Все заболевшие дети госпитализированы. По свидетельству медиков, заболевание протекает в легкой форме. У шести заболевших лабораторные исследования показали наличие микоплазмы пневмонии — вакцины от данного возбудителя не существует.

Как отмечается, большинство детей заболели либо до, либо в период осенних каникул, после окончания каникул в школу не ходили. Поэтому было принято решение образовательный процесс в школе не останавливать. В школе проведены дополнительные профилактические и противоэпидемические мероприятия, за классами, где есть заболевшие, установлено медицинское наблюдение.

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Ранее, как сообщало ИА REGNUM, в одной из владимирских школ из-за вспышки пневмонии были вынуждены ввести карантин. Там заболели 15 учеников. Причиной вспышки заболевания специалисты назвали переуплотнение учеников.