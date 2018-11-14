Волгоградские охотники за полгода нанесли ущерб природе на 26 млн рублей

Волгоград, , 15:51 — REGNUM В Волгограде общественная организация — областное общество охотников и рыболовов — незаконно выдала более пяти тысяч разрешений на охоту, ущерб, причиненный окружающей среде, оценивается в 26 млн рублей. Об этом сообщила 14 ноября пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статьям о злоупотреблении полномочиями и о незаконной организации охоты.

По данным прокуратуры, с 27 августа 2007 года до 27 августа 2017 года Волгоградское областное общество охотников и рыболовов на основании соответствующих лицензий и договоров имела право на пользование охотничьими ресурсами на территории 40 охотничьих угодий Волгоградской области. После 27 августа 2017 года новые соглашения на пользование ресурсами организация не заключала, однако продолжила выдавать разрешения на добычу охотничьих ресурсов и путевок на предоставление услуг в сфере охотничье-рыболовного хозяйства. За несколько месяцев, с 5 октября 2017 года по 13 февраля 2018 года, общество охотников и рыболовов выдало в общей сложности пять тысяч незаконных разрешений. Ущерб природным ресурсам оценивается в более чем 26 млн рублей.

Следственными органами возбуждено уголовное дело. Также было возбуждено административное производство в связи с нарушением правил пользования объектами животного мира — организации назначен штраф.

В настоящее время путевки на охоту в охотничьих угодьях выдаются законно, добавили в Генпрокуратуре.