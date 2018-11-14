Ярославские приставы составили протокол на «гражданина СССР»

Ярославль, , 15:47 — REGNUM В Ярославле группа быстрого реагирования УФССП России вынуждена была вмешаться в конфликт приставов с группой, называющей себя «гражданами СССР». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении службы судебных приставов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, группа молодых ярославцев называют себя гражданами СССР и не признают законы Российской Федерации. Один из них не возвращает кредит банку. Приставы уже арестовали бытовую технику должника и предупредили, что могут конфисковать автомобиль. А 13 ноября должник вместе со своими единомышленниками пришел в отдел службы судебных приставов по Фрунзенскому и Красноперекопскому районам. Молодые люди пришли в папахах с красными звездами и с «паспортами СССР».

Сам должник цитировал при этом ГОСТ Российской Федерации, уверяя, что удостоверения приставов ему не соответствуют.

«Он пришел качать права и говорил, что вы мне сейчас все вернете, что у меня арестовали. Пришел со своей группой поддержки. Их в здание не пустили. Он шумел-шумел, и пристав вызвал группу быстрого реагирования», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь управления службы судебных приставов Ярославской области Екатерина Пиунова.

Группа быстрого реагирования приехала на место и успокоила должника и его «группу поддержки». В отношении ярославца был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 17.8 КоАП РФ за воспрепятствование действиям судебных приставов. После чего приставы составили акт описи и ареста мобильного телефона и диктофона должника.

Сам участник этих событий в беседе с корреспондентом ИА REGNUM долг в размере 177,5 тысяч рублей не признал и высказал иную версию развития событий.

«Я пытался взять материалы исполнительного производства, с ними ознакомиться, сфотографировать, но мне это не дали сделать. Я запросил материалы дела, все это фиксировалось на диктофон. Судебный пристав отказал мне в этом действии, и, пока мы с ним общались, он на компьютере распечатал приказ об изъятии диктофона. Дело в том, что Российской Федерации не существует. Существует Советский Союз, и мы все граждане СССР, и нет граждан Российской Федерации. Но дело даже не в этом. А в том, раз они создали эту «Российскую Федерацию», то пускай соблюдают ее законы. Судебные приставы не соблюдают законы даже Российской Федерации», — сказал корреспонденту ИА REGNUM участник событий Игорь Федоров.

«Гражданин СССР» считает, что были нарушены его права, и на место конфликта вызывал два наряда полиции. Он пожаловался им на судебных приставов, считая, что те превысили свои полномочия.

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