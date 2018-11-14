ДТП в Екатеринбурге будут расследовать в рамках уголовного дела

Екатеринбург, , 15:00 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту ДТП на улице Фурманова, в результате которого были травмированы несколько взрослых и двухлетний ребёнок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Свердловской области.

Уголовное дело возбуждено по подозрению в покушении на убийство двух или более лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

«По версии следствия, действия водителя указанной автомашины — мужчины 1968 года рождения — носили умышленный характер, поскольку никоим образом не были продиктованы сложившейся дорожной обстановкой и не были обусловлены технической неисправностью или недостаточной водительской квалификацией указанного мужчины, имеющего значительный стаж управления автомобилем», — сообщили в пресс-службе управления.

Как сообщало ИА REGNUM, дорожно-транспортное происшествие в Екатеринбурге на улице Фурманова произошло утром 14 ноября. Автомобиль «Хонда» на большой скорости выехал на пешеходный тротуар и сбил несколько человек, в том числе мать с двухлетним ребёнком в коляске. В результате пешеходы получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

По факту случившегося, полиция начала проверку.

Напомним, что ранее следственные органы инициировали перед прокуратурой вопрос о передаче материалов проверки в следственное управление СКР по Свердловской области.

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