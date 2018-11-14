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Последствия снегопада в Ростовской области: отменен междугородний транспорт

Происшествия

Синоптики предупреждают о новом снегопаде

Последствия снегопада в Ростовской области: отменен междугородний транспорт
Дарья Драй © ИА REGNUM
Снегопад

Ростов-на-Дону, 14 ноября 2018, 14:13 — REGNUM  Снегопад, обрушившийся на Ростовскую область, внёс коррективы в расписание междугороднего транспорта. Рейсовые автобусы пришлось отменить из-за непогоды. ОБ этом сообщают экстренные службы региона 14 ноября.

В частности, отменены 60 автобусных рейсов. Речь идет об участке от Новочеркасска до Краснодарского края. С 4:00 ограничено движение пассажирских автобусов ещё на двух автодорогах регионального значения. Это Ростов-на-Дону — Ставрополь и Котельниково — Песчанокопское.

ИА REGNUM напоминает, что на донских трассах региональное управление МЧС развернуло 200 пунктов обогрева. В пунктах временного размещения водителям предлагают дождаться улучшения погодных условий и переждать транспортный коллапс.

Вместе с тем синоптики предупреждают о новом снегопаде, надвигающемся на Ростовскую область.

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Снегопад в Ростовской области и его последствия
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