В Красноярском крае задержали устроившего дебош в поезде иностранца

Красноярск, , 13:59 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали на станции Иланская в Красноярском крае гражданина одной из стран дальнего зарубежья, который в поезде сообщением «Москва — Владивосток» устроил дебош, сообщает 14 ноября пресс-служба Сибирского управления на транспорте МВД РФ.

По данным ведомства, 49-летний мужчина неоднократно пытался закурить в тамбуре, после чего работники поездной бригады составили акт и предупредили его о том, что его могут снять с поезда. В ответ мужчина стал вести себя «неадекватно и кулаком разбил стекло в дверях тамбура».

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На ближайшей станции сотрудники транспортной полиции сняли нарушителя с поезда и доставили в дежурную часть. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее одного из пассажиров поезда сообщением «Владивосток — Москва» высадили из-за нарушения общественного порядка. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, пассажир провоцировал стычки с соседями по поезду и игнорировал замечания. Возбуждено уголовное дело.

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