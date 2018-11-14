В Томской области учитель ударила второклассника головой об парту

Томск, , 13:49 — REGNUM В Томской области разразился скандал. В интернет попало видео избиения второклассника учителем.

«В Томской области учительница начальных классов несколько раз ударила головой об парту второклассника. По словам очевидцев, педагог таким образом наказала мальчика за то, что он отвлекся от учебника и почесал ногу. Происходящее попало на камеры видеонаблюдения», — сообщает сегодня, 14 ноября, портал «360».

В школе заявили, что педагога уволили сразу после инцидента. Рабочий стаж этого учителя — более 40 лет, высшая квалификационная категория.

Как передаёт ТВ2, ссылаясь на информацию начальника управления образования администрации Асиновского района Екатерины Анучиной, инцидент произошёл в школе № 1 города Асино.

Анучина подчеркнула, что в отношении учительницы возбуждено уголовное дело.