В Алтайском крае проверяют факт избиения полицейскими инвалида

Горняк, Алтайский край, , 13:40 — REGNUM Алтайские правоохранители известили о начале проверок после появления скандального видео, снятого, по некоторым данным, в городе Горняке Алтайского края, передает корреспондент ИА REGNUM.

На кадрах видно, как люди в полицейской форме садятся во внедорожник и, перед тем как захлопнуть дверь автомобиля, толкают стоящего на костылях мужчину. Далее следует ещё более невероятное: когда лежащий на снегу больной человек дотягивается и бьёт по джипу костылём, на подмогу полицейским прибегают их товарищи, которые пинают мужчину с костылями и оттаскивают его на обочину.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Алтайскому краю незамедлительно зарегистрирован материал доследственной проверки, в ходе которой предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Кроме того, будет дана принципиальная оценка действиям сотрудников полиции, применившим к мужчине физическую силу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — пояснила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.