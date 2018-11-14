В Оренбуржье рост заболеваемости «мышиной лихорадкой» составил 61%

Оренбург, , 13:32 — REGNUM В Оренбургской области отмечен рост заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), или как называют болезнь в народе «мышиной лихорадкой». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону, за девять месяцев 2018 года зафиксировано 89 случаев болезни.

Стоит отметить, что за этот же период 2017 года на территории Оренбуржья «мышиной лихорадкой» заразились 55 человек. Добавим, что инкубационный период при ГЛПС может составлять до 45 дней, поэтому несоблюдение мер защиты при посещении лесов и полей, при уборке дачных домиков может проявиться в ноябре-декабре.

Природные очаги ГЛПС зарегистрированы в девяти городах и 27 районах. Наиболее активными очагами являются территории Бугурусланского, Бузулукского, Илекского, Ташлинского районов.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) — острая вирусная природно-очаговая болезнь, протекающая с высокой лихорадкой, выраженной общей интоксикацией, поражением сосудов, геморрагическим синдромом и тяжелым поражением почек с возможным появлением острой почечной недостаточности. Источником заражения являются грызуны. Болезнь передаётся воздушно-капельным и пищевым путём.

ГЛПС характеризуется сезонностью заболевания. Всплеск происходит весной и осенью и связан с массовой миграцией мышей в населённые пункты. В зоне действия природных очагов ГЛПС до середины ноября проводятся дератизационных работ: в настоящее время обработано более 2 тыс. га. Во избежания инфицирования «мышиной лихорадкой» специалисты Роспотребнадзора рекомендуют населению соблюдать правила личной гигиены; при работе, связанной с пылеобразованием, использовать защитные маски; продукты хранить в недоступном для грызунов месте; не употреблять воду из открытых источников.