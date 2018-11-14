Кубань: Новороссийск, Геленджик и Крымский район остались без воды

Новороссийск, Краснодарский край, , 13:02 — REGNUM Новороссийск, Геленджик, а также Крымский район Краснодарского края остались без воды в результате крупной аварии вечером 13 ноября. Пресс-служба администрации края сообщает, что ситуация находится на личном контроле губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Авария произошла накануне около 18:30 на Троицком групповом водопроводе — от него подается вода Новороссийску, Геленджику и Крымскому району. Сейчас здесь ведутся аварийные работы, затем будут осуществлены промывка, опрессовка, затем — закачка воды в систему. На проведение ремонтных работ специалистам требуется 12 часов, полностью водоснабжение обещают восстановить в течение суток.

«Без питьевой воды не останется никто. Поручил главам на местах организовать подвоз. Особое внимание социальным объектам. При необходимости, для обеспечения жителей водой будут задействованы машины из соседних районов. Ситуация на моем личном контроле», — прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Керчи грузовик врезался в теплотрассу и оставил без тепла около 22 тыс. человек.