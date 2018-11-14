Под Великим Новгородом найдено тело второго утонувшего рыбака из Ленобласти

р-н Хвойнинский, Новгородская область, , 12:59 — REGNUM В Новгородской области найден второй рыбак с перевернувшейся на Березорадинском озере лодки. Мужчину спасатели обнаружили без признаков жизни.

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По информации регионального управления МЧС, его тело было найдено после обследования трёх километров береговой линии. Погибший был под перевёрнутой лодкой, в запутанных сетях, пишет ТАСС. Поиски третьего пропавшего рыбака продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 12 ноября трое жителей города Пикалёво Ленинградской области отправились на рыбалку на озере Березорадинское Хвойнинского района Новгородской области. Позднее их перевёрнутую лодку в 2 км от деревни Заозерье нашёл знакомый. Он же обнаружил и тело одного из погибших. Сначала мужчина сам вёл поиски и только на следующий день обратился за помощью к спасателям.

Всего к поисково-спасательной операции были привлечены 13 человек и восемь единиц техники.