Двух школьниц сбила электричка у станции Лисий Нос в Петербурге

Санкт-Петербург, , 12:44 — REGNUM В районе железнодорожной станции Лисий Нос на северо-западе Петербурга электропоезд совершил наезд на двух несовершеннолетних школьниц. Это произошло в Приморском районе города примерно в 08:56 мск 14 ноября.

«Двое детей, 2004 и 2006 годов рождения, по предварительной информации, шли по железнодорожной насыпи, когда на них был совершен наезд электропоезда», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Пострадавшие дети находятся в больнице в крайне тяжелом состоянии, а сотрудниками транспортной полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Санкт-Петербургским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР также проводится доследственная проверка по факту случившегося.

По данным ведомства, пострадавшие пересекали железнодорожные пути в несанкционированном месте, когда были сбиты электричкой. По результатам проверки будет принято процессуальное решение и приняты меры для профилактики подобных трагических случаев.

По данным ОЖД, за январь-сентябрь текущего года на территории Октябрьской железной дороги травмы получили 184 человека, 127 из них погибли. В том числе пострадало 11 несовершеннолетних, 8 из них погибли.

Наибольшее количество случаев травмирования на объектах ОЖД произошло в границах Ленинградской области — около 60 случаев. По 30 случаев с тяжёлыми последствиями зафиксированы в Тверской области и Санкт-Петербурге. Более 25 человек травмировано на территории Московской области.

Основная причина несчастных случаев — попытки пересечь железнодорожные пути в неположенном месте перед близко идущим поездом или на запрещающий сигнал звуковой и световой сигнализации. Как правило, пострадавшие не снимали капюшоны и шли в наушниках.

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