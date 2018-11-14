Семеро человек погибли в результате авиаудара коалиции в Йемене

Сана, , 12:25 — REGNUM В результате авиаудара коалиции во главе с Саудовской Аравией по портовому городу Ходейда погибло семеро мирных жителей, заявили 14 ноября официальные лица Йемена, сообщает американское агентство Associated Press.

По их данным, авиаудар был нанесен 13 ноября по автобусу, в ком находились мирные граждане, спасавшиеся от боевых столкновений. Ранения получили также четверо человек.

Напомним, ранее стороны пришли к соглашению о снижении напряженности вокруг портового города Ходейда. Как отметил ряд официальных лиц Йемена, стороны в целом соблюдали неофициальное перемирие.