Автомобильный мост обрушился на Кубани из-за дождей

Сочи, Краснодарский край, , 12:24 — REGNUM Автомобильный мост частично обрушился селе Нижняя Шиловка в Адлеровском районе Сочи Краснодарского края утром 14 ноября. Сообщение об этом и фото последствий обрушения появились в сообществе «ЧП Сочи» в Instagram.

https://www.instagram.com/p/BqJuCYelTmX/

Как сообщает автор фотографии, обрушение произошло из-за дождей, которые прошли в регионе. Обошлось без пострадавших. По информации пользователей, в местной полиции обещали запустить движение по одной стороне моста.

На вечер 13 и весь день 14 ноября, по данным администрации Сочи, на территории города-курорта ожидается сильный дождь, гроза. Возможно усиление ветра порывами до 15 м/с. На участке Магри — Весёлое сегодня, а также 14 и 15 ноября имеется опасность формирования смерчей над акваторией Чёрного моря. Все городские службы переведены в режим повышенной готовности.

Как сообщало ИА REGNUM, 24−25 октября на Туапсинский и Апшеронский районы, а также на Сочи обрушились сильные ливни. В результате значительная часть территорий оказалась под водой, не обошлось и без жертв. Сочи на несколько суток оказался фактически отрезанным от внешнего мира: из-за поврежденных ливнями и селями автодорог и объектов железнодорожной инфраструктуры было прервано автотранспортное и железнодорожное сообщение.